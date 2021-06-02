Bitlis'te çatışma: 1 asker ve 1 korucu yaşamını yitirirken, 4 asker yaralı

Bitlis'te yaşanan çatışmada 4 askerin yaralandığı, 1 askerin ve 1 korucunun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Konu ile ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanasinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

Yaralanan 5 askerden Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirdi.