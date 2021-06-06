Bitlis'te 12 köy ve mezrada daha sokağa çıkma yasağı

Bitlis’te valilik 12 yerleşim yerinde daha "ikinci bir emre" kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı 12 köy ve bağlı mezrada bugünden itibaren "ikinci bir emre kadar" sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Yasak Bitlis'in Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Koçlu, Keklik, Akbıyık, Gökçe, Karadal, Ölçülü, Bozpınar, Çayır, Köprü, Yelkıran, Aktay, Karal köy ve mezraları kapsıyor.

PKK'ye yönelik askeri operasyonun sürdüğü Bitlis'te valilik 2 Haziran’da da Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.