Bitez Koyu'nun SİT statüsü değiştirildi: Madencilik dahi yapılabilecek

Türkiye’nin en gözde koylarından birinde daha doğal sit koruma statüsü düşürülerek yapılaşmanın önü açıldı. Muğla Bodrum Bitez Koyu ve Eskiçeşme çevresinde tüm kıyı şeridi “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı (SKKKA)” ilan edildi.

Sözcü'nün haberine göre, koyun doğu tarafında, yat limanının sırtında bulunan 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli denize sıfır yaklaşık 20 dönümlük arazinin statüsü SKKKA ilan edildi.

Aynı kararla, yarımadanın diğer kıyısında bulunan Akvaryum koyuna komşu Asırlık mevkiindeki denize sıfır 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli yaklaşık 50 dönüm arazinin statüsü de SKKKA’ya düşürüldü.

Karar açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararında şu ifadelere yer verildi:

“Muğla ili, bodrum ilçesinde yer alan, Eskiçeşme-Bitez Mahalleleri ve Çevresi (5.Etap) Doğal Sit Alanı, aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 8 Eylül 2022 tarih E. 4517852 Olur’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.”

Madencilik bile yapılabilir

Bakanlığın 7 Aralık 2019 tarihli İlke Kararları’nda Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’nda yapılabilecekler şöyle sıralanıyor:

YERLEŞİM YERİ PLANLANABİLİR: Düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.

Düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanabilir. Sit kararı öncesi alınan ruhsatlı yapılar mevcudiyetini korur.

YOĞUNLUK İMAR PLANIYLA BELİRLENEBİLİR: Kentsel yerleşik alanlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yoğunluk, yapılacak koruma amaçlı imar planlarında belirlenebilir.

MEVCUT SANAYİ TESİSLERİ KALABİLİR: Bu alanlarda sanayi tesislerine izin verilmez, ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri almak koşulu ile kullanılabilir.

MADENCİLİK FAALİYETİ YAPILABİLİR: İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir.

KUM, ÇAKIL, MADEN ALINABİLİR: Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir.

TURİZM TESİSİ, YAT LİMANI YAPILABİLİR: Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilir.