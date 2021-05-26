Bisikletli çocuk TIR çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Adana’da elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Enes Akbulut, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. TIR şoförü Ömer Y. gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre olay sabah saat 9.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Enes Akbulut, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken Ömer Y.’nin kullandığı 31 PR 557 plakalı TIR'ın altında kaldı. Küçük çocuk olay anında yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri TIR şoförünü gözaltına alırken, Enes Akbulut’un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.