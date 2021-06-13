Bisikletle şarampole düşen araştırma görevlisi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da kullandığı bisikletle şarampole düşen Tunceli Munzur Üniversitesi araştırma görevlisi İsmail Taş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi İsmail Taş, arkadaşlarıyla bisiklet turu yapmak için geldiği Tekirdağ'da önceki akşam saat 21.30 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yeniköy Mahallesi yakınlarında bisikletinin kontrolünü yitirerek 4 metre yükseklikteki şarampole düştü.

Boyun bölgesinden ağır yaralanan 36 yaşındaki İsmail Taş arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taş, hekimlerin tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Taş'ın kaza sırasında başında kask ve üzerinde de tam donanımlı sürüş kıyafeti bulunduğu belirtildi.