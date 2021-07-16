BİSAM: Açlık sınırı 2 bin 818, yoksulluk sınırı 9 bin 746 lira

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2021 Dönem Raporu"nu açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken minimum harcama tutarı 2 bin 818 TL olarak belirlendi. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı ise 9 bin 746 TL olarak gerçekleşti.

18 yılda açlık sınırı 6,13 kat arttı

2003 yılının Haziran ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,3 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 93,9 liraya sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6,13 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5,47 kat oldu. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu.

Günlük harcamalarda Haziran 2021’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 31,80 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 19,69 TL'dir. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 15,39 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 6,11 TL’dir. Katı yağ ve sıvı yağ ise 6,8 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1,36, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,48 TL harcama yapılması gerekmektedir. Mevsim etkisi ile meyve ve sebze için yapılması gereken günlük harcama tutarı 1,87 lira azalırken et, tavuk ve balık için 1,1 lira, ekmek için 12 kuruş, yağ için 8 kuruş, süt, yoğurt ve peynir için 14 kuruş attı.

İstanbul'da açlık sınırı 2 bin 978 lira

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Haziran 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplanmıştır. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 3 bin 83 lira olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 2 bin 978 liralık açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 740 lira olarak tespit edilmiştir.