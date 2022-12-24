Birlik Sendikası'ndan Ankara'da basın açıklaması çağrısı: Böyle gitmez!

Birlik Sendikası, "Yaşamlarımıza yapılan her türden saldırıyla mücadele etmek için kendi ellerimize, örgütlü gücümüze güveniyoruz" açıklamasında bulunurken, "Sözümüzü söylemek için bugün Ankara'da basın açıklamamız var" ifadesini kullandı.

Açıklama saat 16.30'da Birlik Sendikası Ankara Temsilciği önünde olacak.