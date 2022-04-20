Birlik Sendikası: YÖK bursiyerleri açlığa itiyor

Birlik Sendikalı Çalışan Bursiyerler, YÖK'ün aldığı son karara tepki göstererek bir açıklama yaptı, tüm bursiyerlere çağrıda bulundu.

"YÖK’ten insanca yaşayabileceğimiz bir miktarda burs ödemelerinin yapılmasını talep ediyoruz" denilen açıklamada, "Bizler bireysel hareket etmek yerine ortak gündemlerimiz için bir araya gelen bilim emekçileriyiz. Bursiyer statüsünde çalışan bilim emekçilerini sendikamız çatısı altında mücadele etmek, bir arada olmak ve dayanışma göstermek için Birlik Sendikası’na üye olmaya davet ediyoruz" çağrısında bulunuldu.

Açıklama şöyle:

Bizler YÖK 100/2000 bursu ile doktora eğitimimizi sürdürmeye çalışan doktora öğrencileriyiz. Bilimsel araştırma yapan emekçileriz. Nisan ayında üniversitelere YÖK’ten giden yazıya göre, artık burslarımızı “hakediş” sonrası alabileceğimiz kararı alınmış. Haber verilmeksizin uygulanan bu değişiklik sebebiyle kimi üniversite bursiyerlerine bu ay bursları yatmadı. Normal şartlar altında, her ayın 1’i ile 10’u arasında yatması gereken bursların bu ay yatırılmayacağını ayın ortasında aramızdaki dayanışma sonucunda öğrendik.

Aylık 2650 lira olan burslara 2022 Ocak ayından beri beklediğimiz zammın, ancak Nisan ayında yapılması bu da yetmiyormuş gibi burs miktarının asgari ücretin altında bir miktara, 3850 liraya yükseltilmesi kabul edilebilir değildir. Şimdi de Nisan ayının hakedişinin ancak Mayıs ayına yansıyacak olması bizi hayat pahalılığı karşısında açlığa itmektedir. Burslarımıza gelen zam miktarının yetersizliği bir yana hak ettiğimiz bursları da alamama tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Bizden makale, tez yazmamız, bilimsel araştırmalara devam etmemiz bekleniyor. YÖK tarafından verilen bu burs bahane gösterilerek üniversitelerde angarya işler yapmaya zorlanıyor, ücretsiz olarak çalıştırılıyoruz. Buna karşılık bir de hiçbir güvencemiz olmadan çalıştırılıyoruz. Üniversitelerde araştırma görevlisi kadrosu açılmıyor. Üniversiteler araştırma görevlisi istihdam etmek yerine bursiyerleri YÖK bursu ile ücretsiz çalıştırıyor. YÖK bursu bahane edilerek ücretsiz, kadrosuz, çok düşük bir burs ile çalıştırılan emekçiler olarak bir de değişen yönetmelikle koşullarımız daha da zorlaştı. Bununla birlikte öğrenci olduğumuz belirtilip burs yatmasının koşulu olarak “hakediş” kavramı ortaya atılıyor.

Sadece belirsiz yarınlarımızla değil, bugün hayatta kalma mücadelesiyle de karşı karşıya bırakılıyoruz.

Tüm bu şartlar altında, kira ve faturalarımızı bile ödeyemeden bilimsel çalışmalarımıza devam etmemiz beklenemez.

YÖK’ten insanca yaşayabileceğimiz bir miktarda burs ödemelerinin yapılmasını talep ediyoruz.

Bizler bireysel hareket etmek yerine ortak gündemlerimiz için bir araya gelen bilim emekçileriyiz. Bursiyer statüsünde çalışan bilim emekçilerini sendikamız çatısı altında mücadele etmek, bir arada olmak ve dayanışma göstermek için Birlik Sendikası’na üye olmaya davet ediyoruz.

Birlik Sendikalı Çalışan Bursiyerler