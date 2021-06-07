Birlik Sendikası yeni adresinin açılışını yapıyor

Birlik Sendikası, yeni adresinin açılışı için 15 Haziran'da etkinlik düzenleyecek.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası, 15 Haziran tarihinde saat 19.00'da yeni adresinin açılışını yapacak.

Etkinlikte, sendika örgütlenme uzmanı Alpaslan Savaş’ın katkısı ile 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin 51. yılı anılacak.

Açılışta müzik emekçisi üyeler Furkan Karakaya, Ali Pehlivan, Yiğit Özgiray, Kardelen Pinar, Berk Bülbülyay, Güven Kargın da şarkılarıyla katılacak.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz:

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]birliksendikasi.org

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi

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