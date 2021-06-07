Birlik Sendikası yeni adresinin açılışını yapıyor

Birlik Sendikası, 15 Haziran tarihinde saat 19.00'da yeni adresinin açılışını yapacak.
Etkinlikte, sendika örgütlenme uzmanı Alpaslan Savaş’ın katkısı ile 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin 51. yılı anılacak.
Açılışta müzik emekçisi üyeler Furkan Karakaya, Ali Pehlivan, Yiğit Özgiray, Kardelen Pinar, Berk Bülbülyay, Güven Kargın da şarkılarıyla katılacak.
📢Basına ve Kamuoyuna,— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) June 7, 2021
Sendikamız yeni adresinin açılışını yapıyor. 15 Haziran 2021 tarihinde 19.00’da yapacağımız açılışımıza sizleri de davet ediyoruz.https://t.co/zDIURCLINN pic.twitter.com/C5WAeVYfPw
Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz:
Telefon: 0 530 662 52 36
E-posta: [email protected]
Twitter: @birliksendikasi.org
Facebook: @BirlikSendikasi
Instagram: birliksendikasi