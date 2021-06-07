Birlik Sendikası yeni adresinin açılışını yapıyor

📢Basına ve Kamuoyuna,



Sendikamız yeni adresinin açılışını yapıyor. 15 Haziran 2021 tarihinde 19.00’da yapacağımız açılışımıza sizleri de davet ediyoruz.https://t.co/zDIURCLINN pic.twitter.com/C5WAeVYfPw