Birlik Sendikası: Ücret işçilerle belirlenmeli

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi emekçilerden "Bu böyle gitmez" çıkışı geldi.

Birlik Sendikası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirleyeceği ücret ne olursa olsun emekçilerin geçimini sağlamaya yetmeyecektir. Bunun sorumlusu siyasi iktidardır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bir süredir ülkemizde fiyat artışlarının önüne geçilemiyor. Kira, elektrik, doğalgaz faturaları, ulaşım, giyim, pazar, market fiyatları emekçilerin cebini yakıyor. Alınan ücretler, kiraya verince bitiyor, borçlarla aile bütçesi çevrilmeye çalışılıyor. Ücretler, geçinmeye yetmiyor. Artık, emekçiler için bıçak kemiğe dayandı.

Ancak ülkemizde çok kazanan, kazandıkça daha çok kazanan patronlar var.

Bu böyle gitmez.

Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapıyor. Komisyonda yine bildik “sözde tartışmalar” yapılacak. İşçilerin olmadığı masada aralık ayı içinde asgari ücreti belirlenecek.

Verilere göre, ülkemizde işçilerin yarısından çoğu asgari ücret ile çalışıyor. Bu anlamıyla asgari ücret toplumun genelini ilgilendiriyor. Asgari ücretin bu kadar yaygın olmasının en önemli sebebi işçilerin sendikalarıyla buluşmalarını engelleyen, toplu iş sözleşmeleriyle ücretlerinin yan ve sosyal haklarının gelişmesini engelleyen yasalardaki sendikal düzenlemelerdir.

İşçiler sendikasızlaştırıldıkça, grev yapılması engellendikçe, özgür toplu sözleşme düzeni kurulamadıkça, asgari ücret tespit komisyonu en büyük toplu iş sözleşme masası olma vasfını sürdürecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçiler adına konuşamaz, işçilerin haklarını belirleme yetkisi yoktur. Türk-İş, işçileri temsil etmiyor.

Ücret, işçilerle ve özgür toplu sözleşme düzeni ile belirlenmeli, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna işçilerin katılımı sağlanmalıdır. Sendikalara yönelik barajlar, sendikaların faaliyetlerini sınırlandıran uygulamalar kaldırılmalı, Asgari Ücret Yönetmeliği değiştirilmelidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirleyeceği ücret ne olursa olsun emekçilerin geçimlerini sağlamaya yetmeyecektir. Yaşamımız için ihtiyacımız olan her şeye haftada bir zam geliyor. Bu zam fırtınası önlenmeden, sürekli yükselen fiyatları düşürmeden hangi ücret belirlenirse belirlensin geçinebilecek bir ücret olmayacaktır. Bunun sorumlusu siyasi iktidardır.

Aldığı ücretlerle geçinemeyen, çocuklarını okula aç göndermek zorunda kalanlara çağrımız var: Örgütlenirsek, bir araya gelirsek geçinebilecek, insanca yaşayacak bir ücrete ve yan haklara kavuşabiliriz.

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek.

Gücümüz Birliğimizdir."

🔴Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirleyeceği ücret ne olursa olsun emekçilerin geçimini sağlamaya yetmeyecektir. Bunun sorumlusu siyasi iktidardır.

🔴Ücret, işçilerle ve özgür toplu sözleşme düzeni ile belirlenmelidir.

📢 Sendikamızın açıklaması👇 pic.twitter.com/iW6r2VdJ2Y — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) December 7, 2022

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