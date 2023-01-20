Birlik Sendikası: Özel okullar resmi tatil uygulamasına uymak zorunda

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi bugün sona erdi. 19 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Birlik Sendikası yarıyıl tatilinin başlamasının ardından sosyal medya hesabından özel okul emekçilerine uyarı yaptı.
Uyarıda, "Gücümüz birliğimizdir" etiketiyle, "Özel okullar da resmi tatil uygulamasına uymak zorundadır! Yarıyıl tatili boyunca haksız çalıştırılan özel okul öğretmenleri, sendikanıza ulaşın. Tatil hakkımız için birlikte mücadele edelim" denildi.
Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0 530 662 52 36
E-posta: [email protected]
Twitter: @birliksendikasi.org
Facebook: @BirlikSendikasi
Instagram: birliksendikasi