Birlik Sendikası: Özel okul öğretmenleri patronlardan çok daha güçlü

Birlik Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Geçinemiyoruz! Kimse bizden üç kuruş maaşla geçinmemizi beklemesin! 19 Şubat'ta Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği, Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği ve Birlik Sendikası olarak bize reva görülen ücretlere karşı sesimizi yükseltiyoruz. Özel okul öğretmenleri patronlardan çok daha güçlü. Gelin birlikte bir kez daha gösterelim" dedi.

"Hayat pahalılığı ve enflasyona karşı insanca yaşam ve ücret talebiyle buluşuyoruz. Asgari ücretle GEÇİNEMİYORUZ!" denilen açıklamada ÖSÖB-DER, ÖZRÖDER ve Birlik Sendikası 19 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'da yapacağı basın açıklamalarına çağrıda bulunuldu.

Ankara'daki basın açıklaması 19 Şubat Cumartesi saat 17.00'de Ulus Heykel Önü'nde gerçekleşecek.

İstanbul'daki basın açıklaması ise 19 Şubat Cumartesi saat 17.00'de Kartal Bankalar Caddesi'nde gerçekleştirilecek.