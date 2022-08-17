Birlik Sendikası: Öğretmenlerin geçinebileceği taban maaş haktır

Birlik Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaparak, özel okul öğretmenlerine taban maaş uygulaması talebini yineledi.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel okul öğretmenleri için taban maaş uygulamasının "hak" olduğunu belirtti.

Sendika, 2014 yılında ücret denkliği kaldırıldığını hatırlatarak, Temmuz ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'yle görüşme yapıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı sorumluluğa davet eden Birlik Sendikası, "Geçinebileceğimiz bir taban maaş hakkımız" açıklamasını yaptı.

Birlik Sendikası ayrıca, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'yla dayanışmayı vurgulayarak, "Yaşasın öğretmen dayanışması!" dedi.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi

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