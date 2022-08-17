Birlik Sendikası: Öğretmenlerin geçinebileceği taban maaş haktır

Birlik Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel okul öğretmenleri için taban maaş uygulamasının "hak" olduğunu belirtti.

Sendika, 2014 yılında ücret denkliği kaldırıldığını hatırlatarak, Temmuz ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'yle görüşme yapıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı sorumluluğa davet eden Birlik Sendikası, "Geçinebileceğimiz bir taban maaş hakkımız" açıklamasını yaptı.

Birlik Sendikası ayrıca, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'yla dayanışmayı vurgulayarak, "Yaşasın öğretmen dayanışması!" dedi.

2014'te kamu öğretmenine ücret denkliği kaldırıldı. Geçinemiyoruz.

Temmuz başındaki @tcookgm yaptığımız ziyaretimizde de söylediklerimizi yineliyor,@tcmeb'i sorumluluğa davet ediyoruz.

Geçinebileceğimiz bir #tabanmaaş hakkımız.

✊Yaşasın öğretmen dayanışması! @ogretmensendika — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) August 17, 2022

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

Twitter: @birliksendikasi.org

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