Birlik Sendikası: Küfeleri işçilere yüklüyorlar, bu böyle gitmez!

Birlik Sendikası, açıklanan açlık sınırındaki asgari ücrete karşı bugün Ankara'da bir basın açıklaması yaptı.

Karanfil Sokak'ta yapılan açıklamada, sendika adına konuşan Yeliz Karaca, "Ancak asgari ücret belirlenirken masada ne işçiler ne de temsilcileri vardı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçiler adına konuşamaz. İşçilerin haklarını belirleme yetkisi yoktur. Asgari ücret, patronlar ve AKP iktidarı tarafından belirlenmiştir" dedi.

Karaca şunları söyledi:

"Ağlamaklı sendikacılar, sırtında sermayenin küfesini taşıyan siyasi iktidar, vergi dilimleri değiştirilsin, asgari ücret artışı, enflasyon artışına neden olacak diyenler, asgari ücreti yüksek bulanlar, patronlara verilen desteğe yetersiz diyenler….

Bu görüntüler canımızı sıkıyor. Bu görüntüler, işçilere, emekçilere umutsuzluğu pompalıyor. Bunu değiştirmek gerekiyor. Biz biliyoruz ki, bu tabloyu örgütlü işçiler, emekçiler değiştirebilir. İşçi sınıfının birlikte örgütlenmesi, sınıfı bölen örgütlenmelerden uzak durulması, sermaye ve onların uzantısı olan siyasetle kavgayı her şeyin önüne koyması ile bu can sıkıcı tablodan uzaklaşabileceğiz.

Bu can sıkıcı tabloyu değiştirmek için örgütleniyoruz. Marketlerde, özel eğitim kurumlarında, müzik emekçileri arasında, vakıf üniversitesi akademisyenleri, işsizler, öğrenci işçiler, patronlarla, sermaye ile kavga etmek için, hakkımızı almak için örgütleniyoruz.

İnsanca yaşayacak ücret, işçilerin mücadelesiyle sağlanacak. Sekiz bin beş yüz lira ile yaşayamayız. Bunu asgari ücrete karar verenler de biliyor. Kârları azalmasın diye işçiyi sömürenlerin sözü geçiyor bugün. Bütün küfeleri işçilere yüklüyorlar, bu böyle gitmez. Bunu değiştireceğiz.

Aldığı ücretlerle geçinemeyen, çocuklarını okula aç göndermek zorunda kalanlara sesleniyoruz: Örgütlenirsek, bir araya gelirsek geçinebilecek, insanca yaşayacak bir ücrete ve yan haklara kavuşacağız. Yoksulluğu, işçinin hayatına yapılan her türlü saldırıyı göğüslemek, hayatımızı kazanmak için kavgamıza devam edecek, bulunduğumuz okullarda, işyerlerinde emeğimizi, alın terimizi patronlara bırakmayacağız."

'Öğretmenlerin yüzde 80'inden fazlası asgari ücretle çalışacak'

Özel okul öğretmenleri adına konuşan Nihan Soycan ise özel sektörde çalışan öğretmenlerin 2 yıldır açlık sınırının altında ücretlerle, asgari ücretle geçinmeye zorlandığına dikkat çekti. Son güncellemeyle öğretmenlerin yüzde 80'inden fazlasının asgari ücretle çalışacağını belirten Soycan, "Kimi yerlerde patronlar ekonomik krizi bahane ederek öğretmenleri asgari ücret altında çalıştırıyor. Sigortalarını yapmıyor. Elden para alışverişi gibi usulsüz yöntemlere tabi tutuyor, geçinemiyoruz. En yaşamsal masraflarımızı dahi karşılayamıyoruz" dedi.

"Özel okul patronları, kayıt ücretlerine yüzde 100'den fazla zam yaptılar. Devletten çeşitli teşvik, ödenek ve krediler alıyorlar. Buna rağmen öğretmenlerin hak ettikleri ücretlerin ödenebilir olmadığını iddia ediyorlar" diyen Soycan şunları söyledi:

"Patronlar ve onların temsilcisi olan siyasi iktidar ücretlerimizi yük, sırtlarında taşıdıkları külfet olarak görüyorlar.. Bu böyle gitmez….

Patronlar zenginleşirken öğretmenin yoksulluk çekmesini kabul etmiyoruz. Tek tek işyerlerinde ücretleri yükseltmek için mücadele edeceğiz. Ücretlerimizin artışı için hakkımız olan toplu sözleşmelerin önünde bir engel olan sayısal barajlar kaldırılmalıdır.

Biz özgür toplu sözleşme düzeni istiyoruz. Sendikal hakkımız için de mücadele ediyoruz. Patronlara sesleniyoruz: Özel kurum öğretmenleri tüccar değil, öğretmenler köleniz değil.

Tüm öğretmenleri insanca yaşanabilir ücretler için, sendikal haklarımız için, asgari ücret altında çalışmayı durdurmak için Birlik Sendikası altında örgütlenmeye çağırıyoruz. Gücümüz birliğimizdir, yaşasın örgütlü öğretmenler, yaşasın mücadelemiz!"