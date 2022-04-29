Birlik Sendikası 1 Mayıs'ta buluşma alanlarını açıkladı: 'Yalnız kalma birlik ol!'

🚩1 Mayıs'a Birlik Sendikası ile katıl, sloganlarımızı birlikte daha gür atalım.✊



📅Buluşma yer ve saatleri;

İstanbul 11.00 Maltepe Cevahir Otel önü

Ankara 13.00 AKM önü#Yalnızkalmabirlikol#Yaşasın1Mayıs#Gücümüzbirliğimizdir pic.twitter.com/UTHBL6mWcZ