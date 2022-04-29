Birlik Sendikası 1 Mayıs'ta buluşma alanlarını açıkladı: 'Yalnız kalma birlik ol!'

Birlik Sendikası 1 Mayıs öncesi buluşma alanlarını paylaştı, işçilere 'Yalnız kalma birlik ol' çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

1 Mayıs çağrısında "Yalnız kalma birlik ol" diyen Birlik Sendikası, buluşma alanlarını paylaştı.

İstanbul 11.00 Maltepe Cevahir Otel önü

Ankara 13.00 AKM önü

Antalya 12.30 Aydın Kanza Parkı

İzmir 10.30 Cumhuriyet Meydanı

Van 11.00 Feqıye Teyran Park

Çanakkale 12.00 Eski Salı Pazarı

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