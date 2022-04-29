Birlik Sendikası 1 Mayıs'ta buluşma alanlarını açıkladı: 'Yalnız kalma birlik ol!'

1 Mayıs çağrısında "Yalnız kalma birlik ol" diyen Birlik Sendikası, buluşma alanlarını paylaştı.
İstanbul 11.00 Maltepe Cevahir Otel önü
Ankara 13.00 AKM önü
Antalya 12.30 Aydın Kanza Parkı
İzmir 10.30 Cumhuriyet Meydanı
Van 11.00 Feqıye Teyran Park
Çanakkale 12.00 Eski Salı Pazarı
🚩1 Mayıs'a Birlik Sendikası ile katıl, sloganlarımızı birlikte daha gür atalım.✊— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) April 28, 2022
📅Buluşma yer ve saatleri;
İstanbul 11.00 Maltepe Cevahir Otel önü
Ankara 13.00 AKM önü#Yalnızkalmabirlikol#Yaşasın1Mayıs#Gücümüzbirliğimizdir pic.twitter.com/UTHBL6mWcZ