Birlik Sendikalı iş güvenliği uzmanları: Bu düzen öldürüyor

Birlik Sendikası, Yalova'da Sefine Tersanesi'nde 19 yaşındaki Yavuz Demirdağ adlı işçinin yüksekten düşerek ölümünün ardından yaşanan tartışmalara dair bir açıklama yaptı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir işçi öldü. Tartışma işçiler arasında devam ediyor. Patronlar sorumluluklarını üzerinden atamaz. Patronlara, keyfi kararlarına ve kurulan bu düzene karşı örgütlü mücadele edersek, işçilerin önlenebilir kazalardan dolayı ölmelerini de engelleyeceğiz" denildi.

Sendikanın paylaşımında Birlik Sendikalı İş Güvenliği Uzmanları'nca yapılan açıklamaya da yer verildi. "Emniyet kemeri değil bu düzen öldürüyor" başlıklı açıklamada patronun emniyet kemeri temin ederek tüm sorumluluğundan kurtulduğunu zannettiği belirtildi.

Sefine Tersanesi'nden yapılan açıklamaya tepki gösterilirken "İş Güvenliği Uzmanları olarak örgütleniyoruz. Bu düzen değiştiğinde kimse yüksekten düşmeyecek" denildi.