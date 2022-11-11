Birleşmiş Milletler'den İran'a uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), İranlı yetkililere Mahsa Amini'nin öldürülmesi sonrası başlayan protestoları bastırmak için "idam cezasını kullanmaması" uyarısında bulundu.

BM'nin 16 insan hakları uzmanı tarafından yapılan açıklamada İran'da 29 Ekim'de 8 kişiye idama mahkum edilebilecekleri suçlamaları isnat edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasının da bu suçların arasında olduğu belirtildi.

İranlı yetkililere, "ölüm cezasını protestoları bastırmak için bir araç olarak kullanma" uyarısında bulunulan açıklamada, gözaltındaki protestocuların serbest bırakılmasına yönelik çağrı yinelendi.

Açıklamada, "Protestoların devamlı olarak bastırılmasıyla, idamla sonuçlanabilecek iddianameler hazırlanabilir ve kısa sürede ölüm cezası verilebilir. Protestolarda ön cephede olan kadın ve kızların, özellikle de sistematik olarak ayrımcılık yapan yasalar, politikalar ve uygulamaların sonlandırılmasını istedikleri için gözaltına alınan veya hapse mahkum edilen insan hakları savunucularının başta hedef alınmasından korkuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

16 Eylül'den bu yana aralarında kadın ve gençlerin de bulunduğu binlerce protestocunun gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 14'ünün kefaletle serbest bırakıldığı ve bir kısmının hücre hapsinde olduğu iddia edildi.

Protestolara yönelik baskının sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, protestolarda aralarında 24 kadın, 41 çocuğun olduğu, en az 304 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. (AA)