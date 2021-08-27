Birleşik Metal-İş toplu sözleşme teklifini açıkladı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen basın toplantısında 2021-2023 Dönemi MESS Grup Toplu Sözleşmesi teklifini açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu pandemide işçilerin canları pahasına çalışırken harcamalarının arttığını ancak gelirlerinin düştüğünü, metal sektöründe patronların kârlarınınsa arttığını dile getirdi.

Serderoğlu "Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi pandemi yılı olan 2020 yılında kârını toplam yüzde 55 artırmıştır. Öte yandan, MESS’e üye ve sendikamızın örgütlü olduğu aynı zamanda borsada (BİST’te) işlem gören işyerlerinde 2020 1. çeyrek verileri ile 2021 1. çeyrek verilerini karşılaştırdığımızda net karlarda ise yüzde 585 artış olduğu görülmektedir" bilgisini verdi.

Serdaroğlu "Aynı dönem için, borsada (BİST’te) sektörlere göre karlılık oranlarına bakıldığında ise yakın dönemde görülmedik düzeyde karlılık yaşandığı göze çarpmaktadır. Demir Çelikte yüzde 1158,6, Otomotivde yüzde 173,5

Otomotiv Yan Sanayinde yüzde 173,8 oranında karlılık söz konusudur" dedi.

'İlk 6 ay için yüzde 30,89 artış'

Serdaroğlu "Ücret teklifimiz 4 bölümden oluşmaktadır. Birincisi, ilk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 10 oranında artırılmasını istiyoruz. İkinci olarak, halen çalışanlar arasında sektörümüzde düşük ücretli işçilerin bulunduğunu gerçeğini göz önüne alarak, bu işçilerin ücretlerinde bir miktar iyileştirme yapılmasını önemli görüyoruz. Bu nedenle, saat ücreti 20 TL’nin altında kalan işçilerin saat ücretlerine 20 TL’yi geçmemek üzere 0,70 krş iyileştirme yapılmasını istiyoruz. Bu iyileştirmeden sonra, ilk 6 aylık dönem için öncelikle tüm ücretlerin yüzde 9 artırılmasını, ardından da saat ücretlerine 4,60 TL zam yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bu ücret teklifinin karşılığının oransal olarak ilk 6 aylık dönem için yüzde 30,89 olduğunu belirten Serdaroğlu "Bu teklimiz ilk 6 aylık dönem için ortalama ücrette ikramiye dahil net 1.458 TL’ye denk gelmektedir" dedi.

Serdaroğlu diğer altışar aylık zam dönemleri içinse, resmi enflasyonun gerçeği yansıtmaması nedeniyle, tekliflerinin:

2. altı aylık dönemde enflasyon oranına 3 puan eklenmesi,

3. altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan eklenmesi,

4. altı aylık dönemde enflasyon oranına 3 puan eklenmesi şeklinde olduğunu belirtti.

Sosyal haklarda 1. yıl için yüzde 45 artış

Metal işçilerine ödenen sosyal hakların düşük tutarda olduğu ve yapılan ödeme ile yapılma amacı arasında bir bağ kalmadığını dile getiren Serdaroğlu bu nedenlerle sosyal haklarda 1. Yıl için ortalama yüzde 45 oranında, ikinci yıl içinse enflasyon artı 4 puan artış teklif ettiklerini bildirdi.

Serdaroğlu değişiklik talep ettikleri diğer maddelerden bazılarını ise şöyle sıraladı:

'Toplu sözleşmeden sendika üyesi olabilen tüm işçiler yararlanmalı'

Toplu sözleşmeden sendika üyesi olabilen tüm işçiler ayrımsız yararlanmalıdır. Bu nedenle TİS hakkını sınırlayan kapsam maddesi daraltılmıştır.

İşyerlerinde özel istihdam büroları aracılığı ile ya da herhangi bir ad altında geçici süreli (belirli süreli) işçi çalıştırılmamalı, işçilerin iş olunca işe alınması, birkaç ay sonra da işten atılması sona erdirilmelidir. Bunu sağlayacak madde teklif ediyoruz.

İşçiler genelde normal ücretleri ile geçinemedikleri için, kimi zaman da işverenlerin talep ve baskısıyla fazla çalışma yapmak zorunda kalmaktadırlar. Ancak, fazla mesai ücretleri düşüktür. Bu nedenle, hafta tatillerinde evde dinlenme yerine çalışmak zorunda kalan işçilerin fazla çalışma ücretleri yüzde 150, yine bayramlarda dinlenemeyen, aile ve akraba ziyareti yapmak yerine çalıştırılan işçilerin ise bayram ve genel tatillerde fazla mesai ücretinin de yüzde 200 (4 yevmiye) olmasını teklif ediyoruz.

Kurban bayramında harcamaların daha fazla olması nedeniyle, Kurban Bayramı ödemesinin 1000 TL daha fazla olmasını talep ediyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın işçiler için ücretli tatil olmasını talep ediyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler gününün engelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin günü olmasını talep ediyoruz.

Günlük 2 defa 15’er dakikalık dinlenme süresi verilmelidir. Böylece, dikkat dağınıklığı nedeniyle yapılan iş kazaları azalacak, öte yandan kısa süreli dinlenen işçilerin verimi de artacaktır.

Gece çalışmanın zorluğu ve yıpratıcılığı göz önüne alınarak gece zammının yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmesini talep ediyoruz.

Ağır çalışma koşullarında ömrünü tüketen işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin 2’şer gün artırılmasını talep ediyoruz.

Vergi ödemelerinin büyük bölümü ücretliler tarafından yapılmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi, bazı zam dönemlerinde alınan ücret zamları vergi dilimlerinin yükselmesi nedeniyle devlete vergi olarak kesilmekte, işçiler neredeyse hiç zam alamamaktadır. Bu nedenle, yüzde 15’i aşan gelir vergisi payının işveren tarafından ödenmesini teklif ediyoruz.

İşçiler hastalandığında 5 gün ve daha az süreli rapor aldıklarında ilk 2 günün ücreti ödenmemektedir. İşçiler hastalanmaları nedeniyle gelir kaybına uğramamalı, rapor alındığında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği ilk 2 günün ücreti işverence ödenmelidir. Ayrıca işyeri hekimlerinin verdiği istirahatler ücretli olmalıdır.

İşçilerin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde sendikanın yetkili uzmanları da periyodik kontroller gerçekleştirebilmelidir.

İşçilere yılbaşı ve ramazan bayramından önce net 500 TL’lik erzak verilmesini teklif ediyoruz.

Sendika üyesi işçilerin yararlandıkları tamamlayıcı sağlık sigortasından işçinin eşinin ve çocuğunun da yararlanmasını talep ediyoruz.

İşçi ücretlerinin bankada işlem görmesi nedeniyle alınan promosyonların işçilere ödenmesini teklif ediyoruz.

15 saatlik ücret karşılığı Devam Primi verilmesini teklif ediyoruz. Bu teklifimiz bazı işyerlerinde uygulanmaktadır ve işyerlerinde yaşana kimi sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır.

Öğrenim yardımının anasınıfında olanlara ve öğrenim gören üyelerimize de verilmesini talep ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

İşçiler sürekli yoksullaşmakta ve reel ücret kaybı giderek artmaktadır. Başta ücret zammı olmak üzere, teklif ettiğimiz tüm maddeler işçilerin en doğal haklarıdır. Taleplerimiz gerçekçidir. Bu taleplerin karşılanması hiç de zor değildir. İşverenler, taleplerimizi karşılayacak güce ve olanaklara sahiptir. Taleplerimizi fazlasıyla karşılayacak üretim ve karlılığın yaşandığı bir dönemdeyiz.

'Tüm metal işçilerinin birlikte mücadele etmesi önemli'

Serdaroğlu "Pandeminin pik yaptığı dönemlerde dahi işçiler çarkların dönmesini sağlamış, canları pahasına çalışmışlardır. Bu kadar yüksek kârlar işçilerin bu fedakar, özverili çalışmaları sayesindedir. Şimdi sıra metal patronlarındadır. Şimdi, işçilerin bu emeklerinin karşılığının hiç değilse bir bölümünün ödenmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu "Sendika ayrımı gözetmeden, tüm metal işçilerinin birlikte mücadele etmesini oldukça önemli bulduğumuzu belirtmek isterim. Tüm metal işçilerinin birlikte mücadelesi haklarımızın alımını kolaylaştıracaktır" diye ekledi.