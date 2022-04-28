Birleşik Metal İş'ten meslek hastalıkları raporu

Birleşik Metal İş Sendikası’nın araştırma dairesi bünyesinde kurulan Bilim ve Danışma Kurulu’nun işçi sağlığı ve iş güvenliği komisyonu tarafından yapılan araştırma, "28 Nisan İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü"nde ,Taksım Hill Otel’de yapılan basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

"Metal işçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları" adıyla duyurulan saha araştırması, 121 fabrikadan 22 bin 95 metal işçisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun konuşmasıyla başlayan basın toplantısı, araştırmayı hazırlayan komisyon adına Doç. Dr. F. Serkan Öngel ve Halk Sağlığı/İş ve Meslek Hastalıkları uzmanı Dr. Elif Altundaş Hatman’ın araştırmaya dair sunumlarıyla devam etti.

'Sermayenin ve devletin politik tercihi'

Türkiye ve dünyada emekçilerin herhangi bir alandaki veriye sağlıklı ve gerçek biçimiyle ulaşamadığını belirten Serdaroğlu, böyle bir tabloda bu ve benzeri çalışmaların ayrıca önem kazandığını belirtti. İşçilerin özellikle Pandemiyle birlikte nasıl bir çalışma yaşamına itildiğinin ve sermaye sınıfının hangi niyetle işçi cephesine baktığının daha da açığa çıktığını söyleyen Adnan Serdaroğlu bu tablonun ihmal tablosu değil, sermayenin ve devletin politik tercihi olduğunu sözlerine ekledi. Serdaroğlu, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler olduğunu sözlerine ekleyerek, atılması gereken adımları da şöyle sıraladı.

"Sendikal örgütlenmeler önündeki engeller kaldırılmalıdır. Kiralık işçilik, taşeron ve diğer güvencesiz çalışma biçimleri ortadan kaldırılmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği piyasanın kâr döngüsünün bir parçası olmaktan çıkarılmalıdır. Karşı denetimler özerk ve demokratik bir yapının sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler ile oluşturuşması sağlanmalıdır. Koruyucu ve önleyici politikalara öncelik verilmelidir. İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtdışı ile mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır. Meslek hastalıklarının tespitine yönelik prosedürün sadeleşmesi ve kısaltılması hedeflenmelidir."

Basın toplantısı, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun konuşması sonrası, Doç Dr. Serkan Öngel ve Dr. Elif Altundaş Hatman’nın saha araştırmaları sonuçlarına dair sunumuyla devam etti.

Raporda öne çıkan detaylar şu şekilde:

'Metal işçilerinin yaklaşık üçte birinin kronik hastalığı bulunuyor'

Yapılan araştırmaya göre, metal işçilerinin yaklaşık üçte birinin (yüzde 30,8), bir hekim tarafından tanısı konmuş kronik bir hastalığı bulunuyor. Kronik hastalıkların yüzde 17,4’ünü kas-iskelet hastalıkları oluştururken bu hastalıkları nörolojik hastalıklar izliyor.

Rapora göre kadın işçilerin nörolojik, kas-iskelet sistemi ve tiroid hastalıklar açısından erkeklere göre oranı daha fazla. Araştırma kapsamındaki her 10 kadın işçiden 1’i nörolojik hastalıklardan muzdarip.

'İşçilerin yüzde 38’i en az bir kez iş kazası geçirdi'

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 38’i de en az bir kez iş kazası geçirmiş durumda. İş kazalarında çalışma hayatı uzadıkça kaza oranı da aynı oranda artış gösteriyor. Son 5 yıldır çalışma hayatının içinde bulunanlarda iş kazaları yüzde 25 iken, 31 yıl ve üzeri süredir çalışma hayatında bulunanlarda bu oran yüzde 46 olarak önümüze çıkıyor.

'Metal işçilerinin büyük çoğunluğu ölümcül toz ve gürültüye maruz kalıyor'

Araştırma kapsamındaki işçilerin işyerlerinde şikayetçi olduğu etkenlerin başında ise gürültü geliyor.

İşçilerin yüzde 80,4’ü gürültüden şikayetçi olduğunu ifade ediyor. Bu oranı yüzde 68.6 ile ağır kaldırma takip ederken, gaz/buhar dumana maruz kalanlar yüzde 58,6, kimyasallara maruz kalanlar ise yüzde 55,7 oranında.

Gürültü etkeni dışında, alışılan iş yerinin bulunduğu sektöre göre en yüksek toza maruz kalma oranı da ana metal ve makine ekipmanları sektörü olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 14,8'ine (200 kişi) bir hekim tarafından işle ilgili hastalık tanısı konuldu. Buna karşın meslek hastalığı tanısı almış işçi sayısı sadece 50. Bu sayılar her dört üç işçiden üçünün yaptığı işle ilgili sağlık sorunu olmasına rağmen meslek hastalığı tanısı konulmadığını gösteriyor.

Bu tespit ise devletin meslek hastalığı tanısı başlığındaki politikasını gözler önüne seriyor.