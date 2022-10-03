Birleşik Kamu İş'ten 'enflasyon' açıklaması: Halkın cebinden para çalma operasyonu

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 83,45 olarak açıkladığı yıllık bazda enflasyon oranının ardından açıklamada bulundu.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun açıklamasında, "Ar-Ge biriminin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halkın enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 179,3 oranındayken açıklanan enflasyon oranı halkın cebinden para çalma operasyonudur" ifadelerine yer verdi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun "Enflasyon 1998 Yılından Bugüne En Yüksek Seviyede" başlıklı açıklaması şöyle:

"TÜİK’in açıkladığı yüzde 83,45 oranında enflasyon oranıyla 24 yılın zirvesini gördü.

AKP iktidarının yüksek enflasyon oranlarını düşürme vaadiyle seçim kazanmasının üzerinden geçen 20 yılda Türkiye hiçbir şey kazanamamış hatta başladıkları noktadan oldukça geriye gitmiştir.

TÜİK istatistiklerine yurttaşların güveni kalmamış açıkladıkları yüzde 83,45 oranındaki uçuk enflasyon oranı bile yetersiz kalmaktadır.

Konfederasyonumuzun Ar-Ge biriminin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halkın enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 179,3 oranındayken açıklanan enflasyon oranı halkın cebinden para çalma operasyonudur.

Kamu-Ar verilerine göre;

Ekmek, pirinç, bulgurda yıllık yüzde 173,5

Et-balıkta yıllık 103,6

Süt ve süt ürünlerinde yıllık 146,9

Yağda yıllık 96

Meyvede yıllık 215,5

Sebzede yıllık yüzde 130,5

Oranlarına enflasyon varken açıklanan yüzde 83,45 oranı çarşı pazar enflasyonu değil AKP iktidarı ve AKP iktidarının kurumuna dönüşmüş olan TÜİK’in hayalinden başka bir şey değildir.

İki ay sonra maaşlara yansıtılacak enflasyon oranları yılbaşındaki alım gücünün yarısından fazla azalması ve zamların TÜİK oranlarına göre yapılması yurttaşların alım gücünü günden güne düşürmekte, yurttaşları artık ev alma hayali bile kuramadığı sadece bugünü nasıl geçirebileceğini düşündüğü günlere hapsetmiştir.

AKP iktidarının artık yurttaşların yararına yapabileceği politikaları kalmamıştır. Defalarca dile getirdiğimiz üzere TÜİK’in Türkiye Cumhuriyeti yurttaşların yararına çalışması gereken bir kurum olduğunu hatırlaması gerekmektedir.

TÜİK yöneticileri AKP Genel Merkezi’nde kapalı kapılar ardına açıkladığı enflasyon oranları tarihe kara bir leke olarak geçecektir."