BirGün editörüne hapis cezası

BirGün gazetesi politika editörü Mehmet Emin Kurnaz'a, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı davadan ceza çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre, gazetenin 25 Mayıs 2021 tarihinde yayımladığı “Çetelerin İktidarı” başlıklı Pazar ekinde Kurnazı'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamaları ile yargılandığı davanın beşinci duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kurnaz'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaretten ayrı ayrı 11'er ay 20'şer gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.