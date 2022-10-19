Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriken para miktarı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriken para miktarını duyurdu.

Nebati, "17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı" dedi.

Nebati, "18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaşıldı" diye konuştu.