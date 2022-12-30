CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “EYT’lilere ayrılan bütçenin yaklaşık yüzde 15’i Demirören’e peşkeş çekilmiş. Birçok bakanlığın bütçesinden daha fazla para Demirören ailesinde şu anda" dedi.

Başarır, Sayıştay’ın Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın borçlarıyla ilgili dosyasını açıkladı.

Başarır konuya ilişkin şunları söyledi:

“Şu anda Demirören’in faizleriyle devlete olan borcu yaklaşık 30 milyar TL olmuş. Yani milyonlarca EYT’linin devlete olan ekonomik maliyetinin yüzde 15’i. Bu Demirören’in borcu Dışişleri Bakanlığı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Ticaret Bakanlığı’nın bütçesinden 6 milyar TL fazla. Sayıştay şunu söylüyor: Demirören borcunu ödemiyor. Şirketin faaliyetleri zarar gösteriyor, şirket büyük bir risk altında diyor Sayıştay ama bankalar hiçbir şey yapmamış. Bu bir utanç tablosudur. 2023’e girerken 85 milyon yurttaşımıza sesleniyoruz. Demirören’i, Ziraat Bankası’nı ve Vakıfbank’ı unutmayın.

'Birçok bakanlığın bütçesinden daha fazla'

Yazık, utanın biraz! Bu yıl da Sayıştay, raporlarında net bir şekilde söylemiş. Ziraat Bankası’nı herkes biliyor ama Vakıfbank’ı da unutmayın. Ziraat Bankası’nı, Vakıfbank’ı milyarlarca liralık zarara uğratmışsın demiş, şirket büyük bir risk altında demiş. 2023’e girerken hala tek bir takip yok. Varsa yoksa yeniden yapılandırma anlaşması var. Bir yanda milyonlarca EYT’li, yıllarca düşünüldü ve devlete yük denildi. EYT’lilere ayrılan bütçenin yaklaşık yüzde 15’i Demirören’e peşkeş çekilmiş. Birçok bakanlığın bütçesinden daha fazla para Demirören ailesinde şu anda. Ne şirketlere el koyuluyor ne kanala el koyuluyor ne de en küçük bir iddianame bile düzenleniyor. Utanın, AKP iktidarı bu utançla yeni yıla giriyor.

Kamuoyunda hep Ziraat Bankası’ndan çekilen kredinin bilindiğini ancak Vakıfbank’a olan borcun da konuşulması gerektiğini" belirten Başarır, “Bakın, Vakıfbank’a olan borcunu bundan tam 1 sene önce bugün yapılandırmışlar. Hem de nasıl biliyor musunuz? Dolar olan borcunu TL’ye çevirmişler, bir de üzerine 11 yıl vadeli olarak yapılandırmışlar. Sayıştay raporunda özellikle 600 günden fazla zamandır Demirören’in herhangi bir ödeme yapmadığını belirtmiş. 1 ay ödeme yapmayan çiftçiye, emekliye hemen takip başlatılıp haciz gelirken, Demirören’e hiçbir şey yapılmamaktadır. Neden? Bu sarayın iki yüzlülüğünden başka bir şey değildir de ondan.” (ANKA)