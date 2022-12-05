Biraya zam kararı

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, ithal bira çeşitlerine zam geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ithal bira çeşitlerine zam geldiğini duyurdu.

Aybaş, zam oranının yüzde 10 olduğunu duyurdu.

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