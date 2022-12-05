Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ithal bira çeşitlerine zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, zam oranının yüzde 10 olduğunu duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Biraya zam kararı
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, ithal bira çeşitlerine zam geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ithal bira çeşitlerine zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, zam oranının yüzde 10 olduğunu duyurdu.