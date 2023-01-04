Biraya büyük zam geldi!

Şişe ve kutu biralara 10 TL, yüksek alkollü ve ithal biralara 13-15 TL arası zam geldi

Haber Merkezi

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına yapılan yeni zammı duyurdu.

Aybaş, şişe ve kutu biralara 10 TL, yüksek alkollü ve ithal biralara 13-15 TL arası zam geldiğini açıkladı.