Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına yapılan yeni zammı duyurdu.
Aybaş, şişe ve kutu biralara 10 TL, yüksek alkollü ve ithal biralara 13-15 TL arası zam geldiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Can Kuyumcuoğlu
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Ali Ufuk Arikan
dış haberler
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Biraya büyük zam geldi!
Şişe ve kutu biralara 10 TL, yüksek alkollü ve ithal biralara 13-15 TL arası zam geldi
Haber Merkezi
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına yapılan yeni zammı duyurdu.
Aybaş, şişe ve kutu biralara 10 TL, yüksek alkollü ve ithal biralara 13-15 TL arası zam geldiğini açıkladı.