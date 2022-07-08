İş bırakan Şireci Tekstil işçileri bayram ikramiyelerini aldılar

İstanbul'daki Şireci Tekstil fabrikasında bayram ikramiyesinin verilmeyeceği açıklandıktan sonra iş bırakan işçiler, talepleri kabul edilene kadar iş başı yapmayacaklarını açıklamışlardı.

Üç gündür Şireci Tekstil fabrikası önünde bekleyen işçilerin mücadelesi sonuç verdi, işçilere 900 TL bayram ikramiyesi verildi.

Maaşlarına zam yapılarak 7000 TL'ye yükseltilen işçilere temmuz ayından itibaren verilecek primler de 7000 TL üstünden verilecek. İşçiler ayrıca 150 TL devam primi alacaklar.

Patron Şireci'nin verdiği 6890 TL'lik teklif işçiler tarafından reddedilince işçilere 7000 TL ücret teklifi edildi. İşçiler bu ücret karşısında 10 yevmiyelik bayram ikramiyesi taleplerinden vazgeçerek maaş zammını kabul ettiler.

'Sendika işçileri sattı'

soL'a konuşan Şireci Tekstil işçilerden biri 3 günlük mücadelelerinin sonucunda maaş zamlarını aldıklarını söyleyerek şunları ifade etti:

"3 gündür fabrika önünde aç susuz bekledik. Burada gece soğukta, gündüz sıcakta bekledik. Sonrasında fabrika patronu maaşlarımıza zam yaptı. Ayrıca 900 TL bayram ikramiyemizi verdi. Fakat biz 10 yevmiye ücreti olan 1900 TL'yi alamadık. Burada içeride üyeleri olmamasına rağmen patronun dostu olan Türk İş temsilcisi işçileri sattı."