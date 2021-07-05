Bir zam haberi de otomobil sektöründen

Otomobil fiyatlarında kura bağlı fiyat artışları sürerken, bir zam rallisinin de yedek parça tarafında yaşanması bekleniyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, hammadde ve navlundaki fiyat artışlarından dolayı otomotiv yedek parçalarına önümüzdeki üç ay içerisinde kademeli olarak yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı. Dünya gazetesinin haberine göre, ilk zamlar geçen hafta yapıldı, yedek parça fiyatları yüzde 15 arttı. Özalp, “Toplam enflasyona etki edecek bir ‘otomotiv enflasyonu’ kapıda” yorumunu yaptı.

Otomotiv yedek parça sekktörü, Türkiye’de 5 milyar dolarlarlık bir pazar büyüklüğüne sahip. Sadece OSS üyeleri bu pastanın yüzde 50’lik kısmını temsil ediyor. OSS Başkanı Ziya Özalp, yedek parça sektörünün uzun süredir maliyet artışlarına katlanmaya çalıştığını ve zamları minimumda tuttuğunu vurgulayarak, “Ancak hem hammadde hem de navlun maliyetleri tolere edilemez boyuta geldi. Önümüzdeki üç ay zamlar kaçınılmaz olacak” dedi.