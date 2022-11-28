Bir yıl içerisinde 30 bin yazılımcı yurt dışına gitti

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, yeni nesil teknolojilere iş gücü yetiştirme konusunda Avrupa’nın zayıf olduğunu ve bunun ülkeler için ciddi bir problem haline geldiğini belirtti. Avrupa iş gücü açığını başka ülkelerden karşılayarak kapatırken, Türkiye’deki yazılımcılar ise yurt dışına yöneldi.

Bloomberg HT'den İlayda Kılıçday'ın haberine göre, 2021’de 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiğini ve bu sayının 100 bine çıkabileceğini söyleyen Kamalı, “Türkiye’de bir yazılım şirketi yeni mezun yazılımcıyı bin dolara çalıştıracak finansal gücü bulamazken, ABD ve Avrupa’dan yazılımcılarımıza gelen teklifler en az 2 bin 500 dolardan başlıyor. Bu rekabeti bizim TL bazında sürdürebilmemiz mümkün değil” dedi.

Kamalı bu durumun kısa vadede değiştirilmesinin mümkün olmadığını söylerken, yazılımcı yetiştirme programlarının artırılması gerektiğini söyledi.

'Daha çok yazılımcı yurt dışına gidecek'

Yazılım şirketlerinin mevcut iş gücünü kaybetmesinin en önemli nedenlerinden birinin de uzun çalışma saatleri olduğunu belirten Kamalı diğer etkenlerinin ise uzaktan çalışma koşulları, artan çalışma saatleri ve başka iş olanakları olduğunu ifade etti.

Geride kalan yazılımcıların üzerinde büyük bir çalışma baskısı oluştuğu belirten Kamalı, "Böylece geride kalanların üzerinde de büyük bir çalışma baskısı oluşuyor. Bir yazılımcıdan memnunsanız o kişinin arkadaşlarından da CV istenir işe alımın yüzde 30’u tanıdık üzerinden olur. Bu nedenle bir kişinin işten çıkması bir yıl içinde 5 kişinin daha işi bırakması anlamına geliyor" diye konuştu.

Şirketler büyüyor, yazılımcılar yurt dışına gidiyor

Kamalı, Türkiye’deki yazılım şirketlerinin yılda yüzde 20 büyüdüğünü belirtirken iş gücünün ise aynı dönemde yüzde 10’dan fazla azaldığını belirtti.

Öte yandan belirli tematik alanlarda da çok ciddi açıkların olduğunu ve söz konusu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de bu durumdan yüzde 50 civarında etkilendiğini söyledi.

Kamalı, “Yazılımcıların ay içerisinde farklı şirketlerin projelerine destek verebilme konusunda esnekliği bir mevzuat olarak getirmeye çalışıyoruz. Yazılımcıların yurt dışına gitmemelerini, ülke içerisinde kalmalarını cazip hale getirecek programlar üzerinde çalışılıyor” ifadelerini kullandı.