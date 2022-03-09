Bir üniversitenin adı değişti, yeni bir üniversite daha kuruluyor

Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan komisyonda, kabul edilen teklifle "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirilecek.

Teklife göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından da Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Bu üniversite, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulundan oluşacak.