Bir ülke daha Mir kartlarının kullanımını durdurdu!

Özbekistan’da Mir kart hizmetinin geçici olarak askıya alındığını bildirdi.
21 Eylül'de Özbekistan Uzcard merkezi basın servisi Rus kartlarının normal şekilde çalıştığını duyurmuştu.
Öte yandan Uzcard-Mir ortak rozetli kartlar, Özbekistan topraklarında normal modda çalışıyor.
19 Eylül'de, Mir kartlarına olası ABD yaptırımlarının arka planında, Türk bankaları İş Bankası ve DenizBank Rus ödeme sistemine hizmet vermeyi durdurdu. ABD Hazinesi, Türkiye'yi Mir kartlarının kullanımını azaltmaya ikna etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Vietnam bankası BIDV ve Kazakistanlı Halyk'in Mir kartlarını kabul etmeyi bıraktığı da bildirilmişti.
Servis MİR kartlarının yeniden kullanıma başlama tarihi hakkın bilgi vermedi.