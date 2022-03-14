Bir şüpheli kadın ölümü daha: 19 yaşındaki Oruç yaşamını yitirdi

İstanbul Esenyurt’ta 32 katlı rezidansın 6’ncı katından "düşen" kadın yaşamını yitirdi. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6’ncı katından aşağı "düştü". Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Oruç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.