'Bir spiker maçın yüzde 50'sidir' sözleri dün akşamki maçtan sonra gündem oldu

Dünya Kupası'nda dün Portekiz ile Uruguay karşılaştı. Mücadele 2-0'lık Portekiz galibiyeti ile sonuçlandı. Portekiz'in gollerini 54've 90+3(P)'da Bruno Fernandes attı.

Bu maç bir yana futbolseverler maçın spikeri Cüneyt Ersan'ı eleştirdi.

Maçı TRT 1'de anlatan spiker ise yaptığı hatalarla ve dizi reklamlarıyla futbolseverlerin tepkisini çekti.

Bu olay sonrası Martin Tyler'in spikerlik üzerine sözleri yeniden gündem oldu.

İşte o konuşma;

"Bir spiker, maçın %50'sidir. Oyuncuların isimlerini doğru telaffuz etmek, doğru yerde doğru bilgi vermek bir spiker için çok önemlidir. Günümüzde artık futbolseverler, maç 11'leri kadar maçı anlatacak spikerin ismine de bakıyor."

Portekiz-Uruguay maçının spikerine gelen tepkiler şu şekilde;