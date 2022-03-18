Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Imperial Tabacoo grubunun listesindeki sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Zamlı liste şöyle:
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soL - İstanbul
Dış Haberler
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soL - Marmaris
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Bilim ve Aydınlanma Akademisi
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Bir sigara grubuna daha zam geldi
Sigaraya üst üste zam gelmeye devam ediyor. Son zam haberi Imperial Tabacoo grubundan geldi.
Haber Merkezi
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Imperial Tabacoo grubunun listesindeki sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Zamlı liste şöyle: