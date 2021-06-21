Bir 'saadet zinciri' vakası: 'Ankaway' vurgunu

İnternetten reklâm izleyerek gelir elde etme vaadi ile yüzlerce kişiden para toplandı. Sistemi kuran Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu ile birlikte 9 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede 480 kişi mağdur olarak yer aldı. Dosyaya göre, "saadet zinciri Ankaway"i Eren Düzyol isimli bir kişi kurdu.

Hürriyet'in haberine göre, üyelere, fiyatı 1000 ile 35 bin TL arasındaki paketlerden birinin satışı yapıldı. Bir ya da birden fazla paket satın alan kişilere yatırdıklarının yüzde 65’i kadar kazanç vaat edildi. Üyelere, "Günde 3 dakika reklâm izlemeniz yeterli" denildi.

Daha fazla para toplamak için, birkaç ay ödemeler sorunsuz yapıldı. Hediye otomobil kampanyaları dahi düzenlendi. Kısa sürede binlerce kişi para yatırdı. Ancak 2016'da başlayan "saadet zinciri" üyelerine ana paraları dahi verilmedi.

İlk duruşma önümüzdeki Kasım ayında

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun sistemin kurucusu Eren Düzyol (38), Delli Ertuğrulhan Ay (29), Ersin Düzyol 1985 (36), Halil Başoğlu (27), Kadir Turgut (42) Muhammet Satıroğlu (27), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ile Savaş Işık (45) hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiası ile dava açtı. Her bir sanık için istenen hapis cezası ise 2.160’ar yıl ile 7.200’er yıl. Davanın ilk duruşması önümüzdeki Kasım ayında yapılacak.

Öte yandan sanıklar arasında yer alan tek tutuklu sanık ise Muhammet Satıroğlu. Satıroğlu, Kocaeli’nde görülen Hipper davasında yargılanan isimler arasında yer alıyor. Bu arada, hakkında 7 bin yılı aşkın hapis cezası istenen Eren Düzyol’un üyelere yönelik yaptığı bir paylaşımda “Dünyanın network piyasasını biz yönlendireceğiz” dediği ortaya çıktı.