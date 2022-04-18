Bir öğrenci yaşamını yitirmişti: Hacettepeliler ambulansların geç gelmesine tepkili

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü kütüphanelerinde 14 Nisan 19.00 sularında bir öğrenci fenalaşarak yere yığıldı. O sırada kütüphanede bulunan öğrenciler hemen ambulansın arandığını ancak ambulansın 20 dakikanın sonunda geldiğini belirttiler. Ambulansın neden bu kadar geç geldiği sorgulandığında ise Beytepe kampüsündeki Gün Hastanesi'nin istasyon usulü ile çalıştığı ve ambulansın Beytepe kampüsüne dışarıdan geldiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Sıhhiye kampüsünde yaşanan bir olayda ambulansın geç gelmesi ve benzer ihmaller sebebi ile bir öğrencinin hayatını kaybettiğini belirten öğrenciler bu konuda gerekenler yapılmadığı için şikayetçi olduklarını belirtiyorlar.

Ülkenin en köklü tıp kurumlarını bünyesinde barındıran Hacettepe Üniversitesi'nde art arda yaşanan sağlık sorunlarının vahim ihmaller sebebiyle giderilememesi ve okul yönetiminin öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaması nedeniyle öğrenciler tepkili.

Ne olmuştu?

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi yurtlarında kalan hemşirelik öğrencisi Hasan Can Çoban, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece saat 01.00 sularında fenalaşarak yere yığılmış, intörn öğrenciler yardımına koşarak ilk müdahaleye başlamıştı.

Kalp masajına başlayan intörnler o esnada defalarca ambulansı aradıklarını, yurtta ekipman bulunmadığı için müdahalelerinin yetersiz kaldığını, dört farklı telefondan verdikleri acil sağlık kodu olan mavi kodun çalışmadığını ve onkolojiden yardım istemeye koşan oda arkadaşının eline defibrilatör cihazı verildiğini ancak ambulans ve hekim gönderilmediğini anlatmıştı. Oda arkadaşının ısrarı üzerine yarım saatin sonunda ambulans yerine bir kamyonet gönderilerek Hacettepe acil servisine kaldırılan Hasan Can Çoban, bütün müdahalelere karşın yaşamını yitirmişti.