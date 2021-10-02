Bir 'ninja' Kaliforniya'da iki ABD Özel Harekat askerini yaraladı

Ninja kıyafetlerine bürünmüş bir adam, Los Angels'ın kuzeyindeki bir hava alanında ABD Özel Kuvvetleri birliklerine gece vakti bir saldırı başlattı. Bir askeri katana darbesiyle yere indiren 'ninja' kaçmadan önce diğerine büyük bir kaya fırlattı.

Ancak 'ninja' daha sonra yakalandı.

35 yaşındaki Gino Rivera adlı 'ninja', Kaliforniya'da Mojave Çölü'nde bulunan Inyokern Havalimanı'na 18 Eylül'de saat 1 sularında, bir ninja kıyafeti giymiş ve büyük bir kılıç kuşanmış olarak geldi. Ancak olay Kern County Şerif ofisi tarafından yeni duyuruldu.

Açıklamada “18.09.21 tarihinde saat 1.10'da Ridgecrest Trafo Merkezi'ndeki ekipler Inyokern Havalimanı'na ölümcül bir silahlı saldırıya karşılık verdi. Ekipler şüphelinin bir kurbana kılıçla saldırdığını ve hangar penceresinden bir taş attığını ve kafasına ek bir kurban daha vurduğunu keşfetti” denildi.

Rivera'nın kaçtığı esnada şok tabancasıyla vurulduktan sonra kılıcını düşürdüğü ve yakalandığı belirtildi.

Pentagon'un resmi yayın organı Stars and Stripes tarafından aktarılan olayda “SSG” olarak anılan ismi açıklanmayan bir ordu kurmay çavuşunun, havaalanında bir hangarın yakınında sigara içtiği esnada “katana kılıcı dahil tam ninja kıyafeti giymiş, kimliği belirsiz bir kişiyi gördüğü" belirtildi.

İddiaya göre "Ninja", çavuşa SSG'ye yaklaşıp "Kim olduğumu biliyor musun?" dedi. SSG'yse 'Hayır' yanıtını verdi. Bunun üzerine "Ninja" 'Ailem nerede biliyor musun?' diye sordu. SSG, yine 'Hayır' cevabını verdi.

Bu noktada, "ninja" ABD Özel Kuvvetleri askerine kılıçını savurdu.

SSG kurtulmaya çalışırken hemen otoparkta koşmaya başladı ve havaalanının idari binasına girdi. Polisi arayan askerler ve Başçavuş, adı belirtilmeyen başka bir komutanla birlikte kendilerini binaya kilitleyip polisi aradı.

Ninja daha sonra "büyük bir asfalt bloğu" taşıyarak geri döndü ve "yönetici binasının penceresinden" iri parçayı fırlattı. Blok bir komutanın başına isabet etti.

ABD Özel Harekat Komutanlığı'na göre, her iki yaralanan asker de "Gece Avcıları" olarak adlandırılan 160. Özel Harekat Havacılık Alayı'na (SOAR) ait.

Havaalanından kaçtıktan sonra tutuklanan "Ninja" Rivera, cinayete teşebbüs, ölümcül silahla saldırı, tutuklamaya direnmek veya tutuklamayı önlemek amacıyla silah kullanmak, vandalizm ve bir askeri engellemek gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya.