Bir milyarder daha Rus vatandaşlığından çıktı, sayı artıyor

Forbes Rus milyarderler listesinde 16'ncı sırada bulunan Nikolay Storonski, Rusya Federasyonu vatandaşlığından çıktığını duyurdu.
Nikolay Storonski, savaşın başlamasından sonra Rus vatandaşlığından çıkan Rus milyarderlerinden dördüncüsü oldu. Storonski, İngiltere merkezli finans teknoloji şirKeti Revolut'un başında bulunuyor.
Kommersant’ın haberine göre İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut'un CEO'su Nikolai Storonski, "bir süre önce" Rus vatandaşlığından çıktı.
Ekim ayında Ukrayna, JSC Gazprom Promgaz'ın genel müdürlüğünü yürüten Nikolay Storonsky'nin babasına yaptırım uyguladı. Ancak Forbes'a göre, Storonski, Kiev babasına yaptırım uygulamadan önce Rus vatandaşlığından çıktı.
Ekim ayının başlarında, BT yatırımcısı Yuri Milner Rus vatandaşlığından çıktığını duyurmuştu.