Bir Kurtuluşun Poetikası: Kuvayi Milliye

Kurtuluş: Kimin, Kimden?

Coğrafyamızda yakın çağda gerçekleşmiş en sarsıcı olay, I. Dünya Savaşı sonrası işgale uğrayan Anadolu halklarının ortaya koyduğu ve başarıya ulaştırdığı anti-emperyalist kurtuluş mücadelesiydi. Üzerine çok şey yazıldı, hakkında çok konuşuldu; çok geniş bir literatürün konusu oldu. Milliyetçi, idealist bakış açısının ürünleri de resmî tarihin gücünü arkasına alarak bu literatür içerisinde kendine geniş bir yer buldu; yaşanan olaylar Türklerin Türk oldukları için, Yunanların Yunan oldukları için gerçekleşmiş ve işgaller ise sadece Türklerin ileride başarıya ulaşacak olan mücadelesinin meşruiyetini sağlamakla kalmış gibi ele alınarak dar bir milliyetçi kapsama indirgendi. Tarihten belki de en çok beslenen sanat alanı olan edebiyat da elbette bundan nasibini aldı. Bu motivasyonla Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen birtakım popüler edebî eserlerde savaşın gerçek yüzlerinden ve görüntüsünden, gerçek sebeplerinden ve sonuçlarından çok şovenist hislerle yoğrulmuş kurguların kendine yer bulduğunu görebiliyoruz.

“Bugüne kadarki toplumların tarihinin, sınıf mücadeleleri tarihi olduğunu” idrak edenlerin edebiyatımızdaki en usta kalemi Nâzım Hikmet, memleketinin yakın tarihte gördüğü bu en büyük olaylar zincirinin ışığında yazdığı “Kuvayi Milliye” destanıyla destan türünün ve epik anlatımın sınırlarını dünyanın tüm emekçilerine ilham verecek, bu yönüyle de yerelden evrensele mal olacak şekilde yeniden belirleyen bir yapıtı edebiyatımıza kazandırmış oluyordu. Bu tarih, “onların” tarihiydi; “toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çok; korkak, cesur, cahil, hâkim ve çocuk” olanların.

Bir Destanın Güncelliği Üzerine

Nâzım’ın “Kuvayi Milliye” destanı edebiyat camiası ve sol literatür dışında pek bilinen, üzerinde çok konuşulan bir eser olmadı; ama hakkında söylenen, yazılan şeyler içerisinde temelsiz ve yanlış saptamalar da eksik olmadı. Nâzım’ın aldığı hapis cezasından ötürü bu destanı af dilemek, imajını düzeltmek niyetiyle yazdığını da iddia edenler oldu , kendisinin bu destanda milliyetçi bir anlatımı benimsediğini de ; bu destanı Nâzım’ın kişiliğinden ve mücadelesinden arındırarak sadece edebî açıdan ele alanlar ve üzerinde düşünenler de oldu, “vatan haini” bir komünistin yazdıklarını baştan kayda değer görmeyenler de . Tüm bunlara rağmen onun bu eserinde maceralarını anlattığı “onlar” destanda bahsi geçen her şeyin izini hâlâ o günlerin canlılığı, dehşeti, umudu, yiğitliği ve direnciyle onları nihai kurtuluşlarına ulaştıracak olan kollarında taşıyorlar.

Nâzım’ın “Onlar” tabiriyle nitelediği özne de anlaşılacağı üzere elbette belli bir millet, ümmet, devlet ve benzeri şeyler değil; bizzat Türkiye emekçi sınıfının kendisidir, “Asırda onlar yendi, onlar yenildi. / Çok sözler edildi onlara dair / ve onlar için: / zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur, / denildi.” dizeleriyle Komünist Manifesto’ya da bir atıfta bulunması eserin nasıl bir motivasyonla yazıldığı, kurgusunun nasıl oluşturulduğu ve nihai gayesinin ne olduğu gibi soruların cevaplarını apaçık gözler önüne sermesinin yanı sıra Türk edebiyatındaki alışılagelmiş tarih yorumunu yadsıyor. Bu yönden destanın bu tanımla başlaması, destanı diğer örneklerinden ayıran pek çok özelliğinin de temelini oluşturuyor. Ayrıca bir başka nokta da şudur ki; sınıf perspektifine dayalı eserlerin suç sayıldığı o dönemlerde Nâzım’ın cezaevinde hükümlü olduğunu ve bu eseri de kendisinin belirttiği üç farklı hapishanede kaleme aldığını hatırladığımızda, bu eserin bir nevi “günah çıkarmak” için yazıldığı iddialarının da asılsız olduğu pekâlâ ortadadır. Ayrıca Nâzım’ın bu destanı aslında “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı geniş eserinin çok küçük bir kısmı için yazdığını ve bu kısmı sonradan Kuvayi Milliye destanı hâline getirdiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Gerek dünya edebiyatına gerek Türk edebiyatına baktığımızda destanların genellikle klasik, yaygın epik anlayışla oluşturulduğunu görürüz: Belli yerlerde ve zamanlarda ortaya çıkan insanların doğuştan gelen kültürel özelliklerine göre çeşitli “roller” üstlendiği ve bazı “başrollerle” birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı; kişisel şanın, şöhretin, yiğitliğin, cengâverliğin kültürel inançlarla bezendiği katı ve durağan bir üsluptur bu. Bu tarz eserlerde olaylar klasik yer ve zaman kurgusuna göre şekillenir, ilahî bakış açısının yanı sıra ilahî bir anlatım söz konusudur. Karakterler klasik ve net tiplemelerden oluşur; iyi-kötü, güçlü-zayıf, güzel-çirkin… Olaylar ve durumlar ana karakter(ler)e odaklanmıştır, anlatının kritik noktaları hep bu karakter(ler)le bağdaştırılır; çünkü bu karakter(ler)in anlatıda yer almasının tek nedeni budur, eğer bu gereksinim ortadan kalkarsa kendilerine olan ihtiyaç da ortadan kalkmış demektir. Anlam ve düşünce kaygısı, yerini hitap edilen kitlede kutsal bir coşku uyandırma ve onu harekete geçirme niyetine bırakmıştır; bu yüzden ses dizimi yönünden biçimin önemi büyüktür. Kendisini mal ettiği kültürün bir eseri olduğundan evrensel bir değeri olmadığı gibi nesnel bir yaklaşım söz konusu değildir, ancak buna rağmen tarih yazımında ve edebiyatın gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Bu noktada Nâzım’ın direkt olarak kültürel geçmişten kopma gibi bir çabasının bulunmamasıyla birlikte onun poetikasının, bu kültürel zemin üzerinde yükseldiği açık bir şekilde görülebilir; öyle ki Kuvayi Milliye’deki baplardan birinin içine Nurettin Eşfak karakterinin mektubuna eklediği bir şiir olarak iliştirdiği “Türk Köylüsü” şiirinde halk hikâyelerine ve ozanlara -özellikle Yunus Emre’ye- yer vermesi, bunlar hakkındaki görüşlerini kültürel zenginlik çerçevesinde işlemesi dikkat çekicidir.

Edebiyatın gelişimiyle birlikte ortaya çıkan yeni tekniklerin kullanımının benimsenmesinden beri geleneksel anlayışa sahip doğal veya yapay destan da bir tür olarak güncelliğini yitirdi ve pek rağbet görmemeye başladı. Buna rağmen Nâzım’ın kaleme aldığı Şeyh Bedrettin ve Kuvayi Milliye destanlarının çağdaş Türk edebiyatının en zengin içeriklerini barındıran eserler arasında yerini aldığına şüphe yok. Özellikle Kuvayi Milliye destanıyla birlikte Nâzım, belirtilen alışılagelmiş destan ve epik kapsamının dışında çağa uygun yeni bir tanım sunmuş oldu. Bu tanım tamamıyla emekçilerin beklentileri üzerine oluşturulmuş, onların tarih boyunca sömürülmüş maceralarını bizzat onlardan ilham alıp sözcüklere dökerek emeğin ve emekçinin sanat eserlerinde gerçek bir özne olarak hâkimiyetini sağlamak isteyenlere Nâzım’ın sunduğu bir başka örnektir. Karayılan’ıyla, Kambur Kerim’iyle, Arhaveli İsmail’iyle, Nurettin Eşfak’ıyla, Manastırlı Hamdi Efendi’siyle, Kartallı Kazım’ıyla, Ahmet Efendi’siyle, Ali Onbaşı’sıyla; ırgatıyla, genciyle, kayıkçısıyla, öğretmeniyle, telgrafçısıyla, bahçıvanıyla, şoförüyle, tornacısıyla; işçisiyle, köylüsüyle “iki kat soyulmamak için” mücadele veren Türkiye emekçileri bu destanda pek çok farklı durumla baş kahraman olarak ele alındığı gibi onların kahramanlıkları sadece gerçekleştirdikleri eylemler üzerinden değerlendirilmez, aksine gerçekleştirdikleri eylemlere ve kendi varoluşlarına onların emekçi kişilikleri dolayısıyla kahramanlık atfedilir ve kahramanlığın sınırı sınıf mücadelesindeki konuma göre şekillendirilerek takdire sunulur. Yani emek ve bir özne olarak emekçi olmak anlatının merkezindedir ve buna dair anlatılacak şeyler yer ve zaman düzleminde tükenmediği sürece anlatı devam eder. Dolayısıyla kurgunun oluşturulduğu yer ve zaman düzlemi çeşitli sebeplerle değişime uğrarken onu oluşturan unsurların çehresi de bunlara bağlı olarak değişir; epik unsurların yanı sıra diğer unsurlara da yer verilir ve böylece oluşturulan yapıt kendi canlılığında gelişir. Nitekim çocuk yaşında attan düşerek kambur kalan Kambur Kerim’in kambur kalmasından sonra destanda kesilen hikâyesi, “Memleketimden İnsan Manzaraları”nda bir emekçi olarak geçmişte verdiği mücadeledeki kahramanlığının bir sembolü olan kamburluğuyla devam eder.

Epik Unsuru Olarak Emekçiler

Tüm bunların izleğinde oluşturulan Kuvayi Milliye destanının kurtuluş mücadelesine sunduğu bakış hâliyle salt milliyetçi dürtülerle yazılmış diğer eserlerden hem içeriğin doluluğu bakımından hem de içeriğin sunduğu doluluk bakımından bir hayli farklıdır. Öncelikle eser, yaşananları iki kavim arasında gerçekleşen bir mücadele olarak görmemekle birlikte mücadelenin kazananı da sadece tek bir kavim olarak Türkler değildir. Bahsi geçen mücadele, iki millî unsurun sömürgeci unsurlara karşı mücadelesi olarak ele alınır. Türkler “iki kat soyulmamak için” bu mücadeleyi göğüsler çünkü hâlihazırda zaten topraklarında hüküm süren düzen tarafından “soyulmaktadırlar”; emperyalist işgal ise bu soygunun sınırlarını genişletmekte ve daha ağır bir boyuta taşımaktadır. “Ve kavga bittiği zaman / ne çiftlik sahibi oldu, ne apartıman. / Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandı, / kavgadan sonra Kartal'da bahçıvan...” dizeleriyle akıbeti anlatılan Kartallı Kazım’ın verdiği mücadeleye rağmen ekonomik durumunun değişmemesinden de anlaşılacağı üzere mücadelede en ön saflarda yer alanların tek motivasyonu bu statükonun karşısında sadece emekçi kimlikleriyle durmaları ve bu soygunun derinleşmesini önlemektir ki eserin içerdiği kahramanlık tanımı, bu uğurda “Öyle günlerde yaşıyoruz ki / ben bir iş yapabildim diyebilmek için: / hep alnının ortasında duyacaksın ölümü” dizeleriyle net bir şekilde ifade edilmiştir. Yapılan bir diğer göndermedeyse manda ve himaye önerilerinin bu soygunun boyutunu işgalden daha hafife indirgemeyeceği yönündedir ve kurtuluşun İstanbul’a hükmedenler veya hükmedecekler elinden değil, bizzat “ateşi ve ihaneti” gören Anadolu’nun çabalarının sonucundan alınacağı vurgulanır. Bu, aynı zamanda işgalci soygunculara karşı sadece kendine güvenen Anadolu’nun; bu mücadele sonrasında gerçekleştirmesi beklenen nihai mücadelesinin, sosyalist devrim mücadelesinin cesaretini aldığı dönemeçtir. Bu cesaretten ötürü Nurettin Eşfak karakterinin savaş alanında ayağının takıldığı ölü bir Yunan askerine hitaben söylediği “Teselyalı Çoban Mihail, / Seni biz değil, / buraya gönderenler öldürdü seni...” sözleriyle Yunan emekçilerini de kendilerini sömürgeci çıkarları doğrultusunda ölüme yollayan otoriteye karşı nihai kurtuluş mücadelesine sevk edişini görürüz. Tüm bu yönleriyle eser; emperyalizmin karşısına emekçi yurtseverliğini, milliyetçiliğin karşısına işçi enternasyonalizmini koymaktadır.

Bir başka kısımdaysa kendisini Ankara’ya çocuklara Türkçe öğretmek üzere gelen ve sonrasında ihtiyat zabiti olarak cepheye giden tahsilli bir genç olarak tanıdığımız Nurettin Eşfak’ın “-Bizim İstiklâl Marşı'nda aksıyan bir taraf var, / bilmem ki, nasıl anlatsam, / Âkif, inanmış adam, / fakat onun, ben, / inandıklarının hepsine inanmıyorum. / Meselâ, bakın: / ‘Gelecektir sana vaadettiği günler Hakkın.’ / Hayır, / gelecek günler için /gökten âyet inmedi bize. / Onu biz, kendimiz / vaadettik kendimize. / Bir şarkı istiyorum / zaferden sonrasına dair. / ‘Kim bilir belki yarın...’” dizelerinde belirttiği materyalist görüşleri yine gerçek öznenin kim olduğunu ve bu öznenin neyden ilham aldığını hatırlatır ve buna ithafen Ali Onbaşı’nın duyduğu türkü, bu destanın belki de en kilit noktası olan “Davet (Bu Memleket Bizim)” şiiri aslında tüm bu yaşananların sonundaki en önemli ödüldür: bu memleket, bu cehennem-cennet, bu davet, bu hasret bizimdir; tüm bunları söylemek, söyleyebilmek de nihai mücadele için yapılan bir çağrıdır.

Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasının ardından neredeyse bir asır geçti, nihai kurtuluş yolundaysa yine Nâzım’ın kendi tabiriyle belirtilebileceği üzere “Asırda onlar yendi, onlar yenildi.” Onlar, kendi mücadelelerine ışık tutan bu destanın kahramanları, bu kez emeğin sömürüden kurtuluşunu şiar edinenler olarak başta kendilerine olmak üzere tüm dünya halklarına armağan edecekleri; kendi yarattıkları Kuvayi Milliye’yi çok daha güzel yeni bir destanla yanıtlayacakları sosyalist devrimi günbegün örgütlemeye devam ediyor. Esaretten kurtulmak için ömrünü esarette geçiren Nazım Yoldaş, hasretiyle tutuştuğu İstanbul’un geniş yakasına, Anadolu’nun uçsuz ormanlarına ve emeğimizin sevdasına işlemiş ulu sesiyle şüphesiz bu yeni destanımızın içinde hak ettiği güzel günlerde anılacak.

