Bir KHK dosyası: 45 yıldır olmayan örgütle iltisak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tunceli İl Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışırken 6 Ocak 2017’de ihraç edilen Selman Toyam THKP / C'yle iltisak ve irtibatlı olduğu öne sürüldü. Toyam, “Örgüt kurulduğunda 11 yaşındaydım. O yaşta insanın örgütle ilişkisi olamaz. THKP / C, 1972’de yok edildi. Öyle bir örgüt günümüzde yoktur. 50 yıldır böyle bir örgütten söz edemeyiz” dedi.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Binlerce vatandaş bir yargı kararı olmadan, geçelim kararı, soruşturma dahi açılmadan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildi, ediliyor.

O isimlerden birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tunceli İl Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışırken 6 Ocak 2017’de ihraç edilen Selman Toyam.

Toyam, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurarak, itiraz etti. Komisyon yaklaşık 5,5 yıl sonra, 8 Haziran’da yanıt verdi.

Tahmin edileceği üzere itiraz reddedildi.

Kararda, şu gerekçe gösterildi:

“Başvurucunun kurum dosyasında THKP-C terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu yönünde yapılan değerlendirme ile inceleme bölümünde belirtilen diğer tespitler başvurucunun THKP-C terör örgütüyle irtibat ve iltisakını ortaya koymaktadır.”

Mahir Çayan’ın lideri olduğu yasadışı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi, 1970 yılında kuruldu. Liderlerinin öldürülmesi ve tutuklanması üzerine örgüt 1972’de dağıldı. 1974’ten itibaren THKP / C’nin mirasçısı olduğunu iddia eden örgütler kuruldu. Fakat 12 Eylül’de tamamı çökertildi.

Toyam, “Örgüt kurulduğunda 11 yaşındaydım. O yaşta insanın örgütle ilişkisi olamaz. THKP / C, 1972’de yok edildi. Öyle bir örgüt günümüzde yoktur. 50 yıldır böyle bir örgütten söz edemeyiz” diyor.

Toyam, ne geçmişte ne de bugün THKP / C ile ilişkili bir yargılamada sanık olduğunu söylüyor. Hiçbir soruşturma geçirmemiş. Yalnızca 1996’da Özgürlük ve Dayanışma Partisi kurulurken üye olmuş.

36 yıldır kamuda görev yapan, 1992’den beri aynı bakanlıkta çalışan Toyam, tazminatsız şekilde işten çıkarıldığını vurguluyor. Kıdem tazminatı için dava açtığını kaydeden Toyam, şunları söylüyor:

“Muhalif olan ve eleştiren herkes terör örgütleriyle ilişkilendiriliyor. Suçum muhalif olmak. Başka suçum yoktur.”

Avukatı Hüseyin Aygün, dava açmaya hazırlanıyor. Aygün, “45 yıl önce sona ermiş bir örgütle iltisak mı olur? Amaç, hükümete yakın olmayanların tasfiyesidir” diye konuşuyor."