Bir kadın daha boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Mehtap Kırlangıç, boşanma sürecinde olduğu Erkan Kırlangıç tarafından öldürüldü.

Mehtap Kırlangıç, geçen ay Erkan Kırlangıç tarafından darp edilmiş, Erkan Kırlangıç hakkında uzaklaştırma kararı verilmişti. Savcılık, Erkan Kırlangıç'ı serbest bırakmıştı.

Erkan Kırlangıç dün ormanlık alanda ruhsatlı tabancasıyla iki çocuk annesi Mehtap Kırlangıç'ı öldürdü.

Mehtap Kırlangıç'ın avukatı Taylan Barış Arslan, "AKP hükümeti kadınları koruyamadığı gibi kadınlar ve toplum için önemli olan İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçerek bir kez daha kadın erkek eşitliğini istemediklerini, kadın cinayetleri ve aile içi şiddet konusunda önlem alamayan samimiyetsiz olduklarını ortaya koymuşlardır" dedi.