Bir kadın cinayetinden şüpheli adam ayrı yaşadığı eşini bıçakladı

Ordu'da ayrı yaşadığı eşinin evine giren Naci Temiz, kadını 6 yerinden bıçakladı. Naci Temiz'in dini nikahla beraber yaşadığı Özlem Temiz'in şüpheli ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Naci Temiz, ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in Ordu Ünye'deki evine iskele ile balkondan girdi. Kadını 6 yerinden bıçaklayan Naci Temiz, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre Naci Temiz'in, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.