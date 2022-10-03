Bir kadın cinayetinden şüpheli adam ayrı yaşadığı eşini bıçakladı

Naci Temiz, ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in Ordu Ünye'deki evine iskele ile balkondan girdi. Kadını 6 yerinden bıçaklayan Naci Temiz, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre Naci Temiz'in, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.