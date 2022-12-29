Bir işçi hikayesi: Şerif Aygün polis kurşunuyla katledildi

İstanbul Topkapı’daki İbrahim Gamgam’a ait Gamak Elektrik Motorları Fabrikası’nda çalışan 504’ü Maden-İş üyesi 514 işçi, patron tarafından 2 ay boyunca işçileri yarım yevmiye çalıştırıp devamlı mecburi izin yaptırınca fabrikanın kapısına dayanmıştı.

Polisle karşı karşıya kalan işçiler polisin elinde 124 işçinin işten çıkarıldığını bildiren bir liste olduğunu ve patronun Ocak ayının 4’üne kadar fabrikayı kapattığını öğrendi. İşçiler, Aralık ayında çalıştıkları 15 günün parasını isteyince patron bu paraların 29 Aralık günü ödeneceğini söyledi.

29 Aralık 1969 Pazartesi günü işçiler erkenden fabrikaya gidince polisin yolu kesip kimseyi içeri sokmadığını gördü. İşçilerin talebine polis saldırıyla karşılık verdi.

Ücret alacakları için işyerine giden işçilere polis ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu işçi Şerif Aygün yaşamını yitirdi. 4 işçi de yaralandı.

TÜSTAV, Şerif Aygün'ün ölüm yıldönümü nedeniyle cenaze görüntülerini paylaştı.