Bir ilde daha ekmek ve ulaşıma zam

Elazığ’da ekmeğe ve ulaşıma zam yapıldı. 200 gram ekmek 4 lira olurken ulaşımda ise bilet fiyatı 6 liraya çıktı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, akaryakıt fiyatlarının artmasının ardından Elazığ Şoförler Odası da çareyi ulaşıma zam yapmakla buldu.

Nisanda da zam yapılmıştı

Elazığ'da en son 1 Nisan 2022 tarihinde ekmeğe zam yapılmıştı.

Fırıncılar Odası tarafından alınan bir önceki karara göre Elazığ'da açık ekmek 240 gramdan 200 grama düşürülmüş ve 3 liradan satışa çıkarılmıştı.

Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte Elazığ'da 200 gram ekmek satışı 4 lira olarak belirlendi.

Tam bilet 6 TL oldu

Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, toplu ulaşımda 4 lira olan tam biletin 6 liraya, 3 lira 50 kuruş olan öğrenci biletinin ise 4 lira 50 kuruşa çıkartıldığını taksimetre açılışının 12 lira olacağını duyurdu.