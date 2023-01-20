Bir ilde daha ekmeğe zam: Günde bire düşürdük...

Osmaniye'de dört lira olan 200 gram ekmeğin gramı 10 gram artırıldı, fiyatı ise 5 lira oldu.

Zamma tepki gösteren bir vatandaş; “Bu ekmek 10 lirada olur galiba, artık yapacak bir şey yok. Bir ekmek yiyoruz onu da yiyemez olacağız artık. Ne yapalım? Günlük 2 ekmek alıyorduk, 1 ekmeğe düşürdük” dedi.

ANKA'ya konuşan başka bir vatandaş ise, “Normal, piyasaya göre her şey uçuyor. Asgari ücrete zam geldikçe şehir ekmeğine de zam geliyor her şeye zam geliyor. Ondan dolayı halkımıza Allah yardımcısı olsun” dedi.