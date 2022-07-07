Artan üretim maliyetleri nedeniyle bir ilde daha ekmeğe zam geldi.

Kütahya Belediyesi, bugünden itibaren geçerli olmak üzere belediye tarafından üretilerek satılan halk ekmek fiyatına zam yaptı.

Yeni düzenlemeye göre, hem fırınlarda hem de belediye tarafından üretilen halk ekmek fiyatlarında artış yapıldı.

Daha önce fırın ve bakkallarda 210 gramı 3 TLden satılan ekmeğin fiyatı 4 TL olurken, Kütahya Belediyesi tarafından üretilen ve 210 gramı 2,5 TLden satılan halk ekmeğin gramajı 20 gram artırılarak 230 gramı 3,5 TLden satılacak.

Zam gerekçesini belediye başkanı açıkladı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, fiyatların artmasında doğalgaz, işçi maliyeti, un fiyatları ve elektrik fiyatındaki artışların etkili olduğunu söyledi.

Kütahya Belediyesi olarak bu işin halk ekmek büfelerinden satılan ekmekler üzerinde karar vericiyiz diyen Işık, şöyle devam etti:

Yaptığımız sözleşme gereği en az yüzde 20 indirimli ekmek satma yükümlülüğü söz konusu. Buradan yola çıkarak daha önce 210 gram ekmek 2.5 TL iken bugünden itibaren 230 gram ekmek 3.5 TL olacak. Gramaj artırarak 3.5 TL yaptık.

Halk ekmek büfelerinde ekmeğin kilosu 19 TL olması gerekirken biz 15 lira 20 kuruştan satılacağı yönünde şekilde karar aldık.