Bir günde 5 polis intiharı haberi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Bir günde 4 polis intiharı haberinin gündeme gelmesi sonrası Emniyet Genel Müdürülüğü bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "2021 yılının 9 aylık döneminde (1 Ocak - 7 Ekim) 69 olan intihar sayısı, personel sayısının artmasına rağmen bu yılın aynı döneminde 44’e düşmüştür. Geçen yılın Ocak-Ekim dönemi ile bu yılın Ocak-Ekim dönemi karşılaştırıldığında yüz binde 20 olan intihar oranı, yüz binde 13’e gerilemiştir" denildi.

Ekonomik, psikolojik ve ailevi nedenlerin öne çıktığı intihar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilirken, bunun için psikolog sayısının 296'ya çıkarıldığı açıklandı ve şöyle denildi:

• Personelimizin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimlerinde görevli Psikologlar ile düzenli bireysel görüşmeye katılımı sağlanmıştır.

• Yapılan bireysel görüşmelerde risk grubunda olması muhtemel personelimizi tespit edebilmek amacıyla 132 psikoloğa “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)” eğitimi verilmiştir.

• “Psikolojik Danışma Hattı” ve “Nöbetçi Psikolog” uygulamasına geçilerek personelimize telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmektedir.

Ayrıca Türkiye Polis Radyosu’nda, Teşkilatta görevli psikologların katılımı ile düzenli olarak ruh sağlığı konularında programlar düzenlenmektedir.

Emniyet teşkilatında intiharların önüne geçilebilmesi amacıyla Motivasyon Artırıcı Çalışmalar da yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

• Personelimize evlilik yıldönümlerinde bir gün izin kullandırılması ve

• Personelimizin yıllık izinlerinin tamamını yaz ve kış aylarında iki dönem halinde kullanarak dinlenmesi sağlanmıştır.

• Teşkilat personelimize yönelik motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunu arttırıcı sosyal etkinlikler(Piknik, yemek, gezi vb.) yapılmaktadır.

• Tüm sıralı amirler, personeli ile ilgilenmesi, moral ve motivasyon artırıcı çalışmalarda bulunması, iletişimini güçlü tutması konusunda bilgilendirilmektedir.

• Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda Emniyet personelinin yalnız bırakılmayarak gerekli maddi ve manevi destek verilmektedir.