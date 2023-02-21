Bir futbol kulübü daha ligden çekilme kararı aldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ligden çekilme kararı alan takımların arasına bir yenisi daha eklendi. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor, ligden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Ajansspor'un aktardığı habere göre, Elazığsporlu yetkililer, depremin ardından OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ'ın olumsuz etkilendiğini belirterek TFF'ye başvuru yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor, 21 haftalık süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde etti ve 24 puanla 11. sırada yer aldı.

9 takım ligden çekildi

Depremin ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekildi. Süper Lig'den Hatayspor, Gaziantep FK, TFF 2. Lig'den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak.