Bir Ferhan Şensoy klasiği yeniden sahnede: Şahları da Vururlar

“Herkes tutuklanıyor

Mefailün failün,

Sebebi belli değil

Failatün faşizma, Failatün çok saçma.”

Şahları da Vururlar 42 sene sonra yeniden izleyiciyle buluştu. Aslında pandemi öncesi yeniden provalarına başlanan, oyun tarihi bile belirlenen oyun iki buçuk yıl sonra ancak sahnelenebildi.

İlk gösterimini 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleştiren oyun, sezon boyunca izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Oyunu 11 Kasım’da Ses Tiyatrosu’nda 42 yıl sonraki ilk gösteriminde izleme fırsatına erişenlerden biri olarak, Şahları da Vururlar’ın güldürüden çok daha öte, özellikle bizim kuşaklar için, önemli bir tarih okuması olduğunu söylemek gerekir.

İran Şahı Rıza’nın düşüşünü, Ömer Hayyam’ın idamından esinlenerek güldürülü ve müzikli olarak anlatan oyun, İLK sahnelendiği dönem açısından çok önemli bir yere oturuyor. Bunun yanında güncel tarihte de izleri olduğu ve yorumlanabildiği için gerçekten bir klasik olduğunu söylemek yerinde.

Tabii ki 31 Ağustos 2021’de aramızdan ayrılan Ferhan Şensoy’un eksikliğini, duygusal olarak hissetmekle birlikte, Ortaoyuncular’ın Şensoy’dan sonra böylesinde kült bir eserle bu mirası yaşatması, geleneği devam ettirme iradesini göstermesi, oyunu muhteşem bir şekilde sahnelemesi de duygulandırırken sevindiriyor.

Şahları da Vururlar 42 sene önce 586 gösterimiyle, önce Yapı Endüstri Merkezi sahnesinde sahnelenmeye başlamış, sonrasında Küçük Sahne’de ve turnelerle birçok sahnede kapalı gişe oynamıştı.

Oyun şimdi Ferhan Şensoy’un bizlere, Beyoğlu’na en büyük mirası olan Ses Tiyatrosu’nda yeniden izlenebilir.

Sezonlar boyunca oynanması, izlenmesi ve gelecek kuşaklara da iletilmesi hepimizi sevindirir. Umarız daha fazla Ferhan Şensoy klasiğini tekrar tiyatro sahnelerinde görebiliriz.

Yaşasın tiyatro! Yaşasın sanat!

“İran’da bir yangın var

İtfaiye Failün,

Faili belli değil

Failatün Failün.”

Ferhan Şensoy’un 1980 yılında yazıp sahneye koyduğu müzikli güldürü Şahları Da Vururlar, 42 yıl sonra yeniden seyirciyle buluşuyor.

İsim benzerliğinden mütevellit Savak’la başı belaya giren vatandaş Ömer Hayyam’ın yanlışlıkla hapse atılmasıyla 1940’ların İran’ında bir yolculuğa başlarız. Şah Rıza Pehlevi yönetimindeki İran’da işler rayından çıkmak üzeredir. Şah’ın pek de parlak olmayan özel hayatı, saray içi dedikodular, güç çekişmeleriyle yoğunlaşan gündem, huzursuz günlerin ayak sesleridir.

Bir tarafta geçim sıkıntısı içinde bunalan halk, isyanın yavaştan yükselen sesleri… Diğer tarafta halktan kopuk yönetim, iktidar çekişmeleri… Dönemin dünya basınını fazlaca meşgul eden saray hayatını, şah yönetimi ile halk arasında günbegün açılan uçurumu mizahi bir dille, günümüze göndermelerle anlatır Şahları Da Vururlar.

Batılılaşma nedir, ne değildir sorularını sorar Şahları Da Vururlar. Ömer Hayyam’ı darağacına götüren süreç kimilerini “kahraman” kılsa da kazananı olmayan savaşların ana üssüne dönmüştür İran.

“Herkes tutuklanıyor

Mefailün failün,

Sebebi belli değil

Failatün faşizma, Failatün çok saçma.”*

ORTAOYUNCULAR

Yazan: Ferhan Şensoy

Yöneten: Volkan M. Sarıöz

Orijinal Müzik: Fuat Güner, Ferhan Şensoy

Dramaturji: Yavuz Pekman

Yönetmen Asistanları: Müjgân Ferhan Şensoy, Derya Şensoy

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Başak Özdoğan

Ses ve Işık Tasarımı: Akın Yılmaz

Koreografi: Nebi Birgi

Ses ve Işık Teknisyeni: İlker Engüzel

Teknisyenler: Erdinç Işıldak, Mert Işıldak

Oynayanlar: Celal Belgi̇l, Erkan Üçüncü, Serap Günaydın, Özkan Aksu, Elif Durdu Şensoy, Orkun Akyıldız, Sefa Tantoğlu, İlksen Ökte ve Nejat Yavaşoğulları, Gökhan Şeşen, Burhan Şeşen

* Şahları da Vururlar tanıtım bülteninden.