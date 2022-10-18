Bir esir takası daha

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasında çoğunluğu asker 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını duyurdu.

Yermak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bir başka büyük ölçekli savaş esiri takası bugün gerçekleştirildi. Son derece duygusal ve gerçekten özel. 108 kadını esaretten kurtardık" ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ile yapılan esir değişimi kapsamında, 72 denizci dahil 110 Rus vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasında 11 Ekim'de yapılan esir takasında, 32 Ukrayna askeri serbest bırakılmış, savaşta hayatını kaybeden 62 kişinin cesedi de Kiev yönetimine teslim edilmişti.