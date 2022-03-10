Bir dizi Japon şirketi Rusya’ya ihracatı durdurma kararı aldı

The Japan News’un haberine göre, elektronik devi Panasonic, Rusya’daki distribütörüne ürün gönderimini durdurdu. Panasonic temsilcisi, “Ekonomik ve lojistik zorlukları dikkate aldık” diye konuştu.

Vinç üreticisi Tadano, mali yaptırımların ödemeleri engelleyebileceği endişesiyle Rusya ve Belarus’a teslimatları askıya aldı.

Motorlu taşıt üreticisi Yamaha Motor da Japonya ve diğer ülkelerden Rusya’ya ihracatı askıya aldı.

Sputnik'in aktardığı habere göre iş makineleri, askerî teknoloji ve endüstriyel ekipmanlar üreticisi Komatsu, Rusya’ya madencilik ekipmanı ve yedek parça tedarikini askıya almaya karar verdi. Şirket ayrıca Rusya’daki hidrolik ekskavatör ve damperli kamyon üretimini de durdurabilir.

Hitachi Construction Machinery şirketi de Rusya'ya hidrolik ekskavatör ihracatını durduracak. Şirket ayrıca nisan ortasında Rusya’daki üretimini durdurma niyetinde.

Tüm şirketlerin, Rusya’daki işletmelerini askıya alma sebebi olarak lojistikteki zorlukları gösterdiği ifade edildi. Ancak Rusya’nın dünya çapında birçok ülke tarafından eleştirilmesi nedeniyle kurumsal imajın da bir endişe kaynağı olduğu kaydedildi.